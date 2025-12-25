Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 14:31

Политолог объяснил, почему Путина выбрали героем года

Политолог Журавлев: Путина выбрали героем года за результаты руководства страной

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин стал героем года по версии ЦИОМ из-за результатов, к которым привело его руководство страной, рассказал «Радио 1» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Он отметил, что фундаментальные изменения произошли одновременно с тем, как президент получил должность.

Я в это время был чиновником, прекрасно это помню. Прекрасно могу сравнить эпоху [Бориса] Ельцина (бывший президент России. — NEWS.ru) с эпохой Путина. Это были революционные изменения. Мы их не очень заметили снаружи, потому что они в основном шли внутри. Но без них всего остального бы не было, — рассказал Журавлев.

Политолог подчеркнул, что граждане ценят результаты, которые привели к преображению России. По его словам, Россия сейчас отстаивает многополярную модель, которая повышает устойчивость и безопасность.

Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что главными героями для россиян в 2025 году стали Путин и военнослужащие. По словам главы департамента политических исследований ВЦИОМа Михаила Мамонова, респондентам задавали открытый вопрос без вариантов ответа.

