Политолог назвал важные для Украины шаги на фоне войны на Ближнем Востоке Политолог Самонкин: Украине следует провести выборы и наладить диалог с РФ

Украине важно провести президентские выборы и наладить диалог с Россией, пока США заняты на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, сейчас у Киева есть возможность для развития внутренней политики страны.

Сейчас, пока США ушли на ближний Восток, Киеву нужно заниматься вопросами мирного урегулирования и создания платформы для того, чтобы реально был двухсторонний диалог с Россией. Им также сейчас ничего не мешает провести парламентские и президентские выборы, создать дополнительные комиссии, поговорить о своих проблемах, катастрофах, — заявил он.

Политолог отметил, что вмешательство Украины в военный конфликт против Ирана обернется Киеву потерей государственности. По его словам, этот шаг еще раз докажет заинтересованность киевской администрации во внешнеполитической игре.

Своим вмешательством в конфликт на Ближнем Востоке Украина еще раз показывает, что играет в чужую внешнеполитическую игру, вместо того чтобы думать о своих национальных интересах. Вместо того, чтобы сохранить какой-то остаток своего государства, они лезут еще на Ближний Восток. Украинская политика абсолютно парадоксальна, она противоречивая, и в ней нет никакой, даже самой элементарной логики, — заключил он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Украина существует только за счет боевых действий. По его словам, действующее руководство Украины будет упорно придерживаться милитаристского курса, стремясь попасть в НАТО.