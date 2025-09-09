Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 19:01

Владелицы зоогостиницы Dog Town избежали наказания

Суд отказался рассматривать домашний арест владелиц зоогостиницы Dog Town

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чеховский суд Подмосковья отказался рассматривать вопрос о домашнем аресте владелиц зоогостиницы Dog Town, где жестоко обращались с животными, передает РИА Новости. Причины решения в суде не пояснили. Обвинение еще не предъявлено, женщины остаются подозреваемыми.

На этапе подготовки суд решил оставить ходатайства без рассмотрения, — поделился источник.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что владельцы пострадавших животных несут часть ответственности за произошедшее, так как не проверили условия содержания заранее. Он призвал тщательно изучать передержки и предавать нарушения огласке, чтобы предотвращать подобные инциденты.

Позднее певицу Мону обвинили в попытке пиара на скандале, после того как она поучаствовала в спасении животных. По мнению критиков, медийные личности используют ситуацию для самопродвижения. Сама артистка отвергла обвинения, заявив, что помогала искренне.

При этом президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что владелицам зоогостиницы грозит до пяти лет тюрьмы. По его словам, учитывается множественность пострадавших животных, что ужесточает потенциальное наказание.

суды
зоогостиницы
аресты
Чехов
