05 сентября 2025 в 12:46

В Госдуме ответили, кто несет ответственность за кошмар в питомнике Чехова

Депутат Бурматов упрекнул в безразличии хозяев животных в питомнике в Чехове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хозяева питомцев, которые пострадали в зоогостинице Dog Town в подмосковном Чехове, тоже несут долю ответственности за случившееся, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, владельцы животных заранее не проверили передержку, куда отправили своих собак.

Люди добровольно сдавали своих животных в этот концлагерь. Это как? То есть они не ознакомились с тем, куда их отдавали? Не почитали, не переговорили с теми, кто туда раньше сдавал животных? Я всем рекомендую, оставляя животных на передержку, досконально изучать, где они будут содержаться, в каких условиях, кто за ними будет ухаживать и так далее, — сказал Бурматов.

Он призвал всех, кто сталкивается с нарушениями, придавать дело огласке, чтобы подобные заведения были закрыты. По словам депутата, таким образом получится избежать новых пострадавших.

Если полиция, прокуратура и Роспотребнадзор отработают по всем обращениям, то [Dog Town] закроют. А почему этого не было сделано раньше? Очень многое зависит от нас с вами. Почему до этого демонстрировалась инфантильность владельцев? Абсолютное безразличие. И вот вам ответ, почему [зоогостиница] могла существовать годами — потому что всем все равно и речь не про полицию с прокуратурой, а про хозяев животных, — добавил Бурматов.

Ранее стало известно, что питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) стали жертвами жестокого обращения в зоогостинице города Чехова. По словам исполнительницы, животные содержались в антисанитарных условиях и подвергались издевательствам.

Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
