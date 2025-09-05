Питомцы популярных блогеров стали жертвами «черной передержки»

Питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (настоящее имя Дарья Кустовская) стали жертвами жестокого обращения в частном питомнике города Чехов Московской области, однако пара уже спасла своих животных. Певица сообщила в своем Telegram-канале, что заведение позиционировало себя как передержка с комфортными условиями, но на деле животные содержались в антисанитарных условиях и подвергались издевательствам.

После появления в сети фотографий и видео с признаками жестокого обращения, владельцы животных отправились спасать своих питомцев. MONA рассказала, что увидела кадры, на которых ее собака Даки находилась в клетке, испачканной экскрементами, с электрошоковым ошейником. На прутьях клетки были следы крови, что указывало на попытки животного выбраться.

Джарахов, Мона и другие клиенты питомника обнаружили дополнительное помещение, где животные содержались в недопустимых условиях. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции для документации нарушений.

Ранее жительница подмосковных Люберец организовала незаконный питомник, в котором содержалось около 60 кошек породы мейн-кун. Сообщалось, что хозяйка приюта могла использовать животных для донорства крови. Волонтерам удалось забрать 20 кошек для оказания ветеринарной помощи. Они сообщили, что животные содержались в антисанитарных условиях и нуждались в лечении.