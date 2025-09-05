Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:35

Питомцы популярных блогеров стали жертвами «черной передержки»

Блогеры Эльдар Джарахов и MONA спасли своих собак из питомника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (настоящее имя Дарья Кустовская) стали жертвами жестокого обращения в частном питомнике города Чехов Московской области, однако пара уже спасла своих животных. Певица сообщила в своем Telegram-канале, что заведение позиционировало себя как передержка с комфортными условиями, но на деле животные содержались в антисанитарных условиях и подвергались издевательствам.

После появления в сети фотографий и видео с признаками жестокого обращения, владельцы животных отправились спасать своих питомцев. MONA рассказала, что увидела кадры, на которых ее собака Даки находилась в клетке, испачканной экскрементами, с электрошоковым ошейником. На прутьях клетки были следы крови, что указывало на попытки животного выбраться.

Джарахов, Мона и другие клиенты питомника обнаружили дополнительное помещение, где животные содержались в недопустимых условиях. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции для документации нарушений.

Ранее жительница подмосковных Люберец организовала незаконный питомник, в котором содержалось около 60 кошек породы мейн-кун. Сообщалось, что хозяйка приюта могла использовать животных для донорства крови. Волонтерам удалось забрать 20 кошек для оказания ветеринарной помощи. Они сообщили, что животные содержались в антисанитарных условиях и нуждались в лечении.

собаки
животные
питомники
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков раскрыл, с кем у Кремля «общения как такового нет»
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Отслужившему два года на СВО бойцу засчитали только 10 дней на фронте
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.