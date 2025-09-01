Москвичка открыла подпольный питомник с 60 котами для донорства крови

Жительница подмосковных Люберец создала незаконный питомник для 60 котов породы мейн-кун, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации авторов, хозяйка приюта может использовать животных для донорства крови.

Волонтерам удалось забрать 20 кошек на лечение. Они рассказали, что больные животные содержались в антисанитарных условиях. С хозяйкой питомника авторам канала связаться не удалось.

Вокруг была грязь, остатки их жизнедеятельности, стоял ужасный запах. Сами коты истощены — некоторые просто скелеты, у многих из них блохи, лишай, у одной даже опухоль. Несмотря на это, их продолжали использовать для донорства, — заявили активисты.

Ранее суд на восемь месяцев ограничил свободу москвичу за расстрел кошки. Мужчина дважды выстрелил в голову кошке породы шотландская вислоухая по кличке Елизавета, после чего выбросил ее из окна третьего этажа.

Также в городе Шуе Ивановской области жильцы многоквартирного дома столкнулись с проблемой из-за соседки, содержащей около 15 лабрадоров в своей квартире на первом этаже. Собаки постоянно лают, создавая шум, а их владелица не обеспечивает регулярный выгул, что привело к распространению неприятного запаха в подъезд.