Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 17:42

В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров

Жительница Ивановской области завела более 10 лабрадоров и терроризирует соседей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В городе Шуя Ивановской области жильцы многоэтажки пожаловались на заводчицу лабрадоров, которые постоянно лают, передает телеканал 360.ru. Отмечается, что местная жительница держит в своей квартире на первом этаже около 15 собак.

Если через окно смотреть, судя по гулу, который стоит, наверное, собак 15 там точно есть. Она их не выгуливает, поэтому в подъезде стоит ужасный запах. Соседи жалуются, что у них появились тараканы, — заявила горожанка.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков дал совет, как уберечься от «черных заводчиков». По его словам, нужно внимательно осмотреть щенка и даже понюхать его. Шеляков добавил, что следует обращаться только к проверенным заводчикам, ориентируясь, например, на рекомендации знакомых.

собаки
Ивановская область
жители
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего больше всего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
«Зеленский пытался меня убить»: депутат Рады о репрессиях и новом Майдане
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.