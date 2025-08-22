В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров Жительница Ивановской области завела более 10 лабрадоров и терроризирует соседей

В городе Шуя Ивановской области жильцы многоэтажки пожаловались на заводчицу лабрадоров, которые постоянно лают, передает телеканал 360.ru. Отмечается, что местная жительница держит в своей квартире на первом этаже около 15 собак.

Если через окно смотреть, судя по гулу, который стоит, наверное, собак 15 там точно есть. Она их не выгуливает, поэтому в подъезде стоит ужасный запах. Соседи жалуются, что у них появились тараканы, — заявила горожанка.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков дал совет, как уберечься от «черных заводчиков». По его словам, нужно внимательно осмотреть щенка и даже понюхать его. Шеляков добавил, что следует обращаться только к проверенным заводчикам, ориентируясь, например, на рекомендации знакомых.