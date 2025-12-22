Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 10:15

Стало известно, сколько человек эвакуировал Киев из прифронтовых регионов

Власти Украины эвакуировали около 147 тыс. жителей прифронтовых регионов с июня

Фото: Diego Herrera/XinHua/Global Look Press
За последние шесть месяцев украинские власти организовали эвакуацию около 147 тыс. человек из прифронтовых регионов. Больше всего людей вывезли с территорий ДНР, контролируемых Киевом, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, с 1 июня из республики эвакуировали около 92,4 тыс. жителей. Также из Днепропетровской области вывезли более 35 тыс. человек, из Харьковской — свыше 8,3 тыс., а из Сумской — более 4,4 тыс.

Кроме того, с территорий Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Украины, эвакуировали соответственно более 2,8 тыс. и 3,7 тыс. человек. Министерство отмечает, что среди эвакуированных более 16,5 тыс. детей. В связи с приближением линии фронта ведомство обратилось к жителям прифронтовых регионов с призывом воспользоваться возможностью эвакуации.

Ранее стало известно, что украинские власти эвакуировали часть жителей Краснопольской общины Сумской области у границы с РФ. Глава областной военной администрации Олег Григоров сообщал, что людей вывозили с использованием бронированной техники.

Украина
эвакуации
ДНР
жители
