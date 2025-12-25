Новый год — 2026
Адвокатов раскритиковали за комментарии по делу Долиной

Резник заявил о нарушении адвокатской этики из-за комментариев по делу Долиной

Генри Резник Генри Резник Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Комментарии адвокатов, не участвующих в деле артистки Ларисы Долиной об оспаривании сделки с квартирой, нарушают нормы профессиональной этики, заявил председатель комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов России по защите прав адвокатов Генри Резник. По его словам, комментарии должны давать исключительно участники процесса, сообщает РИА Новости.

Дело Долиной. Господи, чего только не пришлось вообще читать. Это что-то. [Журналисты] путают истцов с ответчиками. <…> Вы (журналисты. — NEWS.ru) хотите по таким делам получить комментарии адвокатов? Такие комментарии могут дать только стороны, комментарий же тех адвокатов, которые в деле не участвуют, — это нарушение профессиональной этики, — сказал Резник.

Ранее адвокат Нина Еременко предположила, что Мосгорсуд может снова встать на сторону Долиной по делу о квартире, собственницей которой Верховный суд России признал Лурье. По ее мнению, судья, возможно, примет решение в пользу артистки, но с учетом всех указанных вышестоящей инстанцией ошибок и обстоятельств. Она отметила, что в этот раз дело будет рассмотрено серьезно и кропотливо.

