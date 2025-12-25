Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 16:19

Захарова потребовала извинений от Швеции за задержание «Адлера»

Захарова потребовала от Швеции объяснений по поводу задержания «Адлера»

Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой в адрес шведских властей после инцидента с судном «Адлер», задержанного таможенными службами. По словам дипломата, задержание сухогруза и досмотр были абсолютно необоснованными.

Швеции было бы неплохо извиниться за задержание российского судна «Адлер». Или компенсировать нанесенный ущерб. А он был нанесен, — добавила дипломат.

Ранее шведская прокуратура приняла решение не начинать предварительное расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении российского контейнеровоза. Таможенная служба страны сообщила, что кораблю разрешили покинуть территориальные воды Швеции.

До этого шведские правоохранительные органы провели проверку российского контейнеровоза, который 20 декабря остановился у берегов страны из-за поломки в машинном отделении. На борт поднялись сотрудники таможенной службы, береговой охраны и оперативного полицейского управления Швеции. В ходе досмотра правоохранители вскрыли опломбированный груз.

