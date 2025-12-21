Таможенники провели «разведку» на вставшем у берегов Швеции судне из РФ

Шведские правоохранители досмотрели российский контейнеровоз Adler, который встал на якорь у берегов Хеганеса из-за поломки в машинном отделении, сообщает телеканал SVT. На борт поднялись сотрудники таможенной службы, береговой охраны и оперативного полицейского управления.

Шведские власти в ночь на воскресенье поднялись на борт российского судна Adler. <...> Судно встало на якорь у берегов Хеганеса после поломки оборудования в субботу, — заявил источник.

По данным SVT, Adler принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС. Судно отправилось из порта Бронка недалеко от Санкт-Петербурга четыре дня назад. Оно следовало через пролив Эресунн, когда сломался двигатель. Экипаж подал сигнал бедствия и бросил якорь у полуострова Сконе.

Ранее американские власти официально объявили о проведении операции по задержанию нефтяного танкера в Карибском море. Судно было перехвачено вблизи венесуэльского побережья военнослужащими Береговой охраны США при содействии Пентагона.

До этого начальник оперативного отдела Военно-морских сил Швеции Марко Петкович заявил, что на следующих из России нефтяных танкерах появилась вооруженная охрана. При этом он уточнил, что не видит в происходящем повода для беспокойства.