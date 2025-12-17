В ВМС Швеции заявили о вооруженной охране на танкерах из России

В ВМС Швеции заявили о вооруженной охране на танкерах из России ВМС Швеции: на идущих из России танкерах появилась охрана

На следующих из России нефтяных танкерах появилась вооруженная охрана, сообщил SVT Nyheter начальник оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петкович. Он добавил, что не видит в происходящем повода для беспокойства.

Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих кораблей <…> находятся военнослужащие в форме, — сказал Петкович.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз намерен расширить черный список в отношении России, включив в него 40 новых танкеров. Она отметила, что эти суда якобы участвуют в перевозках нефти.

До этого сообщалось, что российский танкер Midvolga 2, следовавший в Грузию с подсолнечным маслом, подвергся нападению в 80 морских милях от побережья Турции. В момент атаки на борту находились 13 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ атакуют нефтяные танкеры в Черном море, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине. Дипломат подчеркнула, что еще одна цель, которую преследуют теракты Киева, — это срыв мирных переговоров. Захарова добавила, что спецслужбы Киева фактически заявили о своей причастности, когда показали видео с моментами ударов.