Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 09:43

В ВМС Швеции заявили о вооруженной охране на танкерах из России

ВМС Швеции: на идущих из России танкерах появилась охрана

ВМС Швеции ВМС Швеции Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На следующих из России нефтяных танкерах появилась вооруженная охрана, сообщил SVT Nyheter начальник оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петкович. Он добавил, что не видит в происходящем повода для беспокойства.

Мы видели и получили информацию о том, что на борту некоторых из этих кораблей <…> находятся военнослужащие в форме, — сказал Петкович.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Европейский союз намерен расширить черный список в отношении России, включив в него 40 новых танкеров. Она отметила, что эти суда якобы участвуют в перевозках нефти.

До этого сообщалось, что российский танкер Midvolga 2, следовавший в Грузию с подсолнечным маслом, подвергся нападению в 80 морских милях от побережья Турции. В момент атаки на борту находились 13 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ атакуют нефтяные танкеры в Черном море, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине. Дипломат подчеркнула, что еще одна цель, которую преследуют теракты Киева, — это срыв мирных переговоров. Захарова добавила, что спецслужбы Киева фактически заявили о своей причастности, когда показали видео с моментами ударов.

танкеры
теневой флот
Россия
Швеция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве затопило склады с техникой Apple на 30 млн рублей
Автоэксперт раскрыл, как изменилось отношение россиян к ремонту машин
Главврач устроил шоу «Большой брат» в стенах своей больницы
ФИФА пошла навстречу футбольным болельщикам в вопросе билетов
Венесуэла жестко ответила на притязания США
Путин исполнил новогодние мечты детей
Московский тиктокер выпил свою кровь и едва не умер
Помощница Винокура ответила на слухи о завершении карьеры юмориста
Салат с кальмарами на Новый год: яркий хит стола
Внука и его деда застрелили при попытке мобилизации под Херсоном
Винокур окончательно отказался от карьеры ведущего
Сотни эстонцев стоят в очередях на границе, чтобы попасть в Россию
ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область
Российские «Ярсы» вышли на боевое патрулирование в Сибири
ФСБ задержала отца и дочь, планировавших перейти на сторону Киева
Суд обязал 10 россиян выплатить Долиной 67 млн рублей
Вучич раскрыл, чью сторону займет Сербия в конфликте России и Европы
«Слабые звенья» рынка: что мешает стабильным поставкам в регионах
В Госдуме нашли способ, как защитить россиян от «бабушкиных схем»
Байден неожиданно вышел на связь с заявлением о России
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.