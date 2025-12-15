Главы МИД стран Евросоюза ввели санкции против 14 российских физлиц и юрлиц

Главы МИД стран Евросоюза одобрили ограничения против 14 физических лиц и юридических лиц в рамках санкций против России, сообщает Reuters. Отмечается, что часть ограничений связана с так называемым «теневым флотом» РФ.

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против 14 лиц и организаций, — сказано в сообщении.

В список также включены декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов и заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Помимо этого, в санкционный перечень вошли генеральный директор Российского совета по международным делам и программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

Ранее депутат Сергей Алтухов говорил, что реакция европейских чиновников на инициативы США по возвращению России в мировую экономику показала наличие глубоких разногласий между Вашингтоном и Брюсселем. По его оценке, европейские страны увязывают свою позицию по антироссийским санкциям с перспективами собственного экономического благополучия. Алтухов уверен, что правящие круги Евросоюза настроены скорее на продолжение конфронтации, чем на развитие торговых отношений.