В Госдуме объяснили, почему ЕС против возвращения РФ в мировую экономику Депутат Алтухов: ЕС хочет подороже продать согласие на снятие санкций с России

Негативная реакция европейских чиновников на предложения США по реинтеграции России в мировую экономику отразила глубокие разногласия между Вашингтоном и Брюсселем, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его мнению, Европа связывает свою позицию по антироссийским санкциям с собственным благополучием.

Для Европы позиция по снятию санкций — это предмет торга во многом за свое экономическое благополучие. Они рассчитывают подороже «продать» свое согласие на ослабление санкционного режима, — пояснил парламентарий.

Истеблишмент в ЕС твердо намерен воевать, а не торговать, уверен Алтухов. Поэтому все рациональные предложения старательно маргинализируются Брюсселем, добавил он.

Европейские страны не заинтересованы в снятии санкций, но их очень интересуют российские замороженные активы, которые они рассчитывают заполучить, чтобы снять с себя бремя финансирования Украины. США могут помешать этому процессу, поскольку у них есть рычаги влияния, и стратегически они настроены на нормализацию отношений с нашей страной, — указал Алтухов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация США представила европейским партнерам план реинтеграции России в мировую экономику после завершения конфликта на Украине. Документы включают и предложения по восстановлению поставок российских энергоносителей в Европу.