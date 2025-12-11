США представили Европе план по реинтеграции России в мировую экономику WSJ: США передали ЕС несколько вариантов возвращения России в мировую экономику

Администрация США представила европейским партнерам план реинтеграции России в мировую экономику после завершения конфликта на Украине, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Документы включают и предложения по восстановлению поставок российских энергоносителей в Европу.

Согласно материалам издания, Вашингтон изложил свое видение послевоенного урегулирования, включая масштабные инвестиции американского бизнеса в Россию. Планы также предусматривают использование около $200 млрд замороженных российских активов для проектов на Украине. В частности, для строительства крупного дата-центра, который может питаться от Запорожской АЭС.

В одном из документов описывается план США по реинтеграции РФ. Предполагается, что компании США будут «инвестировать в стратегические секторы — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике». Издание подчеркнуло, что предложения Вашингтона ставят экономическое сотрудничество и доступ к российским ресурсам в зависимость от политического урегулирования украинского кризиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для «Группы семи» в мировой экономике неуклонно сжимается, как шагреневая кожа, что ставит под вопрос ее претензию называться «большой». Он отметил, что по паритету покупательной способности вес многих членов G7 уже ниже, чем, например, у Индии, хотя их экономики и остаются высокотехнологичными.