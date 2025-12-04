Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 10:52

«Очевидный факт»: Путин сравнил с шагреневой кожей долю G7 в экономике мира

Путин заявил о постоянном снижении доли G7 в мировой экономике

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/ Валерий Шарифулин/ ТАСС
Доля «Группы семи» в мировой экономике неуклонно сжимается, как шагреневая кожа, что ставит под вопрос ее претензию называться «большой», заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. Он отметил, что по паритету покупательной способности вес многих членов G7 уже ниже, чем, например, у Индии, хотя их экономики и остаются высокотехнологичными.

Не очень понятно, почему страны, входящие [в «семерку»], называются G7 (сокращение от great — большая. — NEWS.ru). Что там большого-то? <…> Их доля в мировой экономике год от года постоянно сокращается как шагреневая кожа. Это очевидный факт, — сказал глава государства.

Ранее Путин сообщил, что Россия не намерена возвращаться в G8. Президент добавил, что практически перестал участвовать в саммитах «Большой восьмерки» еще до событий 2014 года на Украине.

Кроме того, президент заявил, что западные государства должны понять, что их попытки экономического давления на суверенные страны в результате оборачиваются трудностями для самих инициаторов. Путин выразил уверенность, что такая практика санкций завершится, когда это осознание станет полным.

Владимир Путин
мировая экономика
Большая семерка
интервью
