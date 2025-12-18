«Стадия деградации»: Песков поставил точку в вопросе возращения России в G7 Песков: Россия не заинтересована в возвращении в G7

Россия по-прежнему не заинтересована в возвращении в G7, заявил в интервью каналу «Россия 24» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, этот формат уже изжил себя и находится в «стадии деградации».

Мы по-прежнему не заинтересованы в каком-то воссоединении с «семеркой», ибо считаем, что это отживший формат, который находится в стадии деградации, — заявил представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что создание США «Ключевой пятерки» быстро изменит мир. Он также отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп решил включить в союз в основном азиатские страны, так как этот регион развивается бурными темпами.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что новая стратегия США с созданием «ядерной пятерки» (G5), куда войдет Россия, стала «щелчком по носу» для европейских политиков. При этом он заявил, что все подобные форматы, включая G7 и G20, обычно являются «бессмысленной потерей времени» и не приносят реальной пользы.