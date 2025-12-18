Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:01

Лукашенко рассказал, как создание «Ключевой пятерки» повлияет на мир

Лукашенко: создание Вашингтоном «Ключевой пятерки» быстро изменит мир

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Создание Соединенными Штатами «Ключевой пятерки» быстро изменит мир, заявил телеканалу Newsmax TV президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп решил включить в такой союз в основном азиатские страны, так как этот регион развивается бурными темпами.

Я думаю, если этот союз случится, мир будет совершенно иным — и в короткий промежуток времени, — сказал Лукашенко.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что идея создания «Ключевой пятерки» (C5), включающей крупнейшие мировые державы, соответствует мировоззрению Трампа и логике многополярного мира. Однако, по его словам, пока это лишь «политический слух».

До этого сообщалось, что в США обсуждают идею создания альтернативы G7, но без участия европейских государств. В рамках новой Стратегии национальной безопасности планируется создать «Ключевую пятерку» с Россией, США, Японией, Индией и Китаем. Известно, что новое объединение будет проводить регулярные саммиты, посвященные отдельным направлениям. В качестве ключевого вопроса в предполагаемой повестке обозначен Ближний Восток.

Белоруссия
Александр Лукашенко
США
Дональд Трамп
инициативы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук
«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова
Невролог объяснила, когда аутизм поддается коррекции
Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли
В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма
Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись
В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну
Путин позвонит участнику «Елки желаний»
На Кубе введут плавающий курс валюты
Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова
Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу
Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ
Метал дротиками в промежность: маньяк-великан вырезал матери язык и связки
Синоптик ответила, когда утихнет мощный снежный циклон в Хабаровске
Уролог предупредил, какие болезни могут маскироваться под цистит
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 2 млн
Убиты люди, горит танкер в Батайске: как ВСУ атакуют Россию 18 декабря
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.