Лукашенко рассказал, как создание «Ключевой пятерки» повлияет на мир

Создание Соединенными Штатами «Ключевой пятерки» быстро изменит мир, заявил телеканалу Newsmax TV президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп решил включить в такой союз в основном азиатские страны, так как этот регион развивается бурными темпами.

Я думаю, если этот союз случится, мир будет совершенно иным — и в короткий промежуток времени, — сказал Лукашенко.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что идея создания «Ключевой пятерки» (C5), включающей крупнейшие мировые державы, соответствует мировоззрению Трампа и логике многополярного мира. Однако, по его словам, пока это лишь «политический слух».

До этого сообщалось, что в США обсуждают идею создания альтернативы G7, но без участия европейских государств. В рамках новой Стратегии национальной безопасности планируется создать «Ключевую пятерку» с Россией, США, Японией, Индией и Китаем. Известно, что новое объединение будет проводить регулярные саммиты, посвященные отдельным направлениям. В качестве ключевого вопроса в предполагаемой повестке обозначен Ближний Восток.