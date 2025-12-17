Пушков рассказал, возможно ли создание «Ключевой пятерки» по задумке США

Идея создания «Ключевой пятерки» (C5) по инициативе США, включающей крупнейшие мировые державы, соответствует мировоззрению американского президента Дональда Трампа и логике многополярного мира, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Однако, по его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, пока это лишь «политический слух».

Мы не имеем какого-либо конкретного плана создания «Большой пятерки». Официального и даже неофициального. Мы имеем это на уровне политического слуха. Но, на мой взгляд, такая идея вполне вписывается в мировоззрение Дональда Трампа. <...> Это вполне возможная идея, — сказал сенатор.

По словам Пушкова, публикация в Politico основана на базе анонимного источника и не имеет официальных подтверждений. Однако сама концепция отражает характерный для Трампа подход, при котором фокус внимания смещается на ключевые центры силы — такие как Китай, Россия, Индия и Япония, в то время как Европа, вероятно, вызывает у американского лидера разочарование, отметил он.

Такое объединение могло бы стать для Вашингтона инструментом ответа на усиление роли БРИКС, позволяя не просто наблюдать за формированием многополярного мира, но и активно участвовать в этом процессе. При этом, как подчеркнул Пушков, реализация идеи в конечном итоге будет зависеть от готовности самих потенциальных стран-участниц к такому формату диалога.