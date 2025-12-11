В США захотели создать альтернативу G7 и намекнули на забвение Европы

В США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7), но без участия европейских государств, пишет Politico. В рамках новой стратегия национальной безопасности планируется создать «Ключевую пятерку» с Россией, США, Японией, Индией и Китаем.

Это соответствует тому, как президент Трамп видит мир, а именно не через призму идеологии, а через симпатию к сильным лидерам и предрасположенность к сотрудничеству с мощными державами, поддерживающими сферы влияния в своих регионах, — сообщила экс-член Совета нацбезопасности Белого дома Торри Тауссиг.

По аналогии с «Большой семеркой» новое объединение будет проводить регулярные саммиты, посвященные отдельным направлениям. В качестве ключевого вопроса в предполагаемой повестке обозначены Ближний Восток, в частности, взаимоотношения между Израилем и Саудовской Аравией.

Ранее стало известно, что администрация США представила европейским партнерам план реинтеграции России в мировую экономику после завершения конфликта на Украине. Вашингтон изложил свое видение послевоенного урегулирования, включая масштабные инвестиции американского бизнеса в Россию. Планы также предусматривают использование замороженных российских активов для проектов на Украине.