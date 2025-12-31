Индия обогнала Японию по уровню ВВП Индия обогнала Японию и стала четвертой по величине экономикой в мире

Индия стала четвертой по величине экономикой мира с объемом ВВП $4,18 трлн (327 трлн рублей), сообщили в правительстве страны. Таким образом, страна обогнала Японию по экономическим показателям.

При ВВП в $4,18 трлн Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире, и, как ожидается, вытеснит Германию с третьего места в течение следующих 2,5–3 лет с прогнозируемым ВВП в $7,3 трлн (571 трлн рублей) в 2030 году, — подчеркнули в индийском правительстве.

Ранее на Западе прогнозировали, что поставки российской нефти в Индию могут установить новый минимум за последние три года. В декабре они составят около 1,1 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с ноября 2022 года, но превышает прогноз властей.

До этого сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Индию вызвал серьезную обеспокоенность в ряде западных государств. Политик и обозреватель Рам Мадхав указал, что этот шаг российского лидера, предпринятый по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, стал для некоторых стран сигналом о завершении эпохи однополярного мира.