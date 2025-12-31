Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 13:51

Индия обогнала Японию по уровню ВВП

Индия обогнала Японию и стала четвертой по величине экономикой в мире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Индия стала четвертой по величине экономикой мира с объемом ВВП $4,18 трлн (327 трлн рублей), сообщили в правительстве страны. Таким образом, страна обогнала Японию по экономическим показателям.

При ВВП в $4,18 трлн Индия обогнала Японию, став четвертой по величине экономикой в мире, и, как ожидается, вытеснит Германию с третьего места в течение следующих 2,5–3 лет с прогнозируемым ВВП в $7,3 трлн (571 трлн рублей) в 2030 году, — подчеркнули в индийском правительстве.

Ранее на Западе прогнозировали, что поставки российской нефти в Индию могут установить новый минимум за последние три года. В декабре они составят около 1,1 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с ноября 2022 года, но превышает прогноз властей.

До этого сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Индию вызвал серьезную обеспокоенность в ряде западных государств. Политик и обозреватель Рам Мадхав указал, что этот шаг российского лидера, предпринятый по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, стал для некоторых стран сигналом о завершении эпохи однополярного мира.

Индия
Япония
ВВП
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ в ДНР
Погода в Москве в четверг, 1 января: ждать ли сильных морозов и снегопада
Российского инженера освободили из американской тюрьмы и вернули домой
Госавтоинспекция предупредила россиян о новогодних рейдах
Работы в саду в январе: что сделать в самый холодный месяц
Взрыв автомобиля произошел на подземной парковке в Москве
«Ты — русский, я — украинец»: боец ВСУ спас раненого российского солдата
Российские туристы застряли на Мачу-Пикчу после аварии с поездами
Танец робота, фильм Андреасяна, ТЭФИ: как живет Роман Костомаров
Ветеранам СВО упростили запуск своего бизнеса
Королевская семья Британии: новости, зарплата и траты Уильяма и Миддлтон
В Петербурге задержали пособницу террористов из Таджикистана
Индия обогнала Японию по уровню ВВП
Финансист назвал сумму, которую могут заблокировать при снятии в банкомате
Назван самый популярный заказ в московские СИЗО на Новый год
История с перестрелкой в Подольске получила продолжение
Протесты в Иране набирают обороты из-за роста цен
Трамп назвал своего посланника идиотом после слов о Зеленском
В Туапсе при атаке БПЛА повреждены психдиспансер и морской кадетский корпус
ВС России уничтожили объекты энергосистемы и склады горючего ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.