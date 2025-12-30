Аналитики дали прогноз по импорту Индией нефти из России Kpler: импорт нефти Индией из России достигнет самого низкого уровня за три года

Поставки российской нефти в Индию, согласно прогнозам аналитической компании Kpler, могут установить новый минимум за последние три года в декабре, передает Blooomberg. Поставки российской нефти в Индию в декабре составят около 1,1 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с ноября 2022 года, но превышает прогноз властей.

По информации Kpler, во второй декаде декабря объем поставок российской нефти сократился до 712 тыс. баррелей в сутки и затем начал увеличиваться. Для сравнения, в ноябре импорт нефти достиг 1,8 млн баррелей в сутки.

В последние месяцы Индия существенно сократила закупки российской нефти из-за ужесточения американских санкций, направленных против торговли российскими энергоресурсами. В июле объёмы поставок упали, однако позже начали восстанавливаться. Снижение цен на нефть и возвращение к закупкам российской нефти крупными НПЗ, включая Indian Oil и Bharat Petroleum, способствовали росту импорта. Издание отмечает зависимость от российского сырья как одну из причин.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти установил рекорд с мая 2023 года. Объем нефти, остающейся на судах, вырос на 48% с конца лета и достиг 185 млн баррелей. Не менее 20 танкеров ожидают разрешения на заход в порты Китая и Индии. Отмечается, что в некоторых случаях доставка грузов занимает несколько месяцев.