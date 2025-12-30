Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 14:49

Аналитики дали прогноз по импорту Индией нефти из России

Kpler: импорт нефти Индией из России достигнет самого низкого уровня за три года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Поставки российской нефти в Индию, согласно прогнозам аналитической компании Kpler, могут установить новый минимум за последние три года в декабре, передает Blooomberg. Поставки российской нефти в Индию в декабре составят около 1,1 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с ноября 2022 года, но превышает прогноз властей.

По информации Kpler, во второй декаде декабря объем поставок российской нефти сократился до 712 тыс. баррелей в сутки и затем начал увеличиваться. Для сравнения, в ноябре импорт нефти достиг 1,8 млн баррелей в сутки.

В последние месяцы Индия существенно сократила закупки российской нефти из-за ужесточения американских санкций, направленных против торговли российскими энергоресурсами. В июле объёмы поставок упали, однако позже начали восстанавливаться. Снижение цен на нефть и возвращение к закупкам российской нефти крупными НПЗ, включая Indian Oil и Bharat Petroleum, способствовали росту импорта. Издание отмечает зависимость от российского сырья как одну из причин.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти установил рекорд с мая 2023 года. Объем нефти, остающейся на судах, вырос на 48% с конца лета и достиг 185 млн баррелей. Не менее 20 танкеров ожидают разрешения на заход в порты Китая и Индии. Отмечается, что в некоторых случаях доставка грузов занимает несколько месяцев.

нефть
Индия
Россия
поставки
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России рассказали, какая европейская страна понизит градус русофобии в ЕС
ВСУ атаковали автомобиль с мирными жителями Северска во время эвакуации
Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе
Синоптики назвали самые холодные и теплые точки России в новогоднюю ночь
Никаких мандаринов! Правильные закуски к шампанскому на Новый год
Острова архипелага в Японии тряхнуло на 5,5 балла
Валиеву назвали величайшей фигуристкой
Два ребенка пострадали в Подмосковье из-за петард
Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск
Ветеринар ответил, как помочь питомцу пережить стресс от взрыва пиротехники
Иностранец планировал теракт в адыгейской школе
Белоусов наградил российских военных за мужество и профессионализм
Лавров рассказал, что заложено в культурном коде россиян
Нацизм, оскорбление солдата: за что на самом деле судят блогера Маркаряна?
Торопившаяся встретить Новый год с сыном женщина едва не стала инвалидом
Инсценировавший суицид на Красной площади акционист покинул Россию
АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 2026 года
Суд освободил бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова из СИЗО
Нападающий «Динамо» подвел профессиональные итоги 2025 года
Аналитики дали прогноз по импорту Индией нефти из России
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.