В Совфеде ответили, в каком случае может быть создана альтернатива G7

Создание предложенной Соединенными Штатами «Ключевой пятерки» остается невозможным до завершения украинского конфликта, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, первоочередная задача — стабилизация международной обстановки.
Во-первых, [до создания С5] нужно урегулировать [украинский] конфликт, который сейчас приобретает для Европы исторический характер, потому что, мне кажется, в Евросоюзе начались судороги. Все эти коалиции нежелающих превратились в тройственные консультативные органы. Началась суета. Поэтому в этой ситуации уместно обсуждать различные варианты продвижения вопросов международной стабильности и предсказуемости, в том числе реформы существующих и существовавших в прошлом международных организаций, структур и так далее, — пояснил Карасин.
Он подчеркнул, что проект может стать осуществимым только после разрешения кризиса на Украине на условиях, приемлемых для России. По мнению сенатора, это осознание уже пришло и к значительной части европейского общества, и к самому Вашингтону.
Ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность создания альтернативы G7, исключив из нее европейские страны. В рамках новой Стратегии национальной безопасности планируется сформировать «Ключевую пятерку», в которую войдут Россия, США, Япония, Индия и Китай.