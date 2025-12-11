Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Совфеде ответили, в каком случае может быть создана альтернатива G7

Сенатор Карасин: создание C5 невозможно до урегулирования украинского конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Создание предложенной Соединенными Штатами «Ключевой пятерки» остается невозможным до завершения украинского конфликта, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, первоочередная задача — стабилизация международной обстановки.

Во-первых, [до создания С5] нужно урегулировать [украинский] конфликт, который сейчас приобретает для Европы исторический характер, потому что, мне кажется, в Евросоюзе начались судороги. Все эти коалиции нежелающих превратились в тройственные консультативные органы. Началась суета. Поэтому в этой ситуации уместно обсуждать различные варианты продвижения вопросов международной стабильности и предсказуемости, в том числе реформы существующих и существовавших в прошлом международных организаций, структур и так далее, — пояснил Карасин.

Он подчеркнул, что проект может стать осуществимым только после разрешения кризиса на Украине на условиях, приемлемых для России. По мнению сенатора, это осознание уже пришло и к значительной части европейского общества, и к самому Вашингтону.

Ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность создания альтернативы G7, исключив из нее европейские страны. В рамках новой Стратегии национальной безопасности планируется сформировать «Ключевую пятерку», в которую войдут Россия, США, Япония, Индия и Китай.

США
Россия
Большая семерка
Совфед
