Раскрыта цель приглашения Трампом Узбекистана и Таджикистана на G20

Казахстан и Узбекистан играют роль ключевых «якорей» для Соединенных Штатов в рамках экономического сотрудничества, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, в вопросах взаимодействия со странами Центральной Азии глава Белого дома Дональд Трамп руководствуется геополитическими интересами.

Здесь важно не переоценивать символику, но и не недооценивать прагматику. Приглашение лидеров Казахстана и Узбекистана на G20 в статусе гостей — это прежде всего сигнал о пересборке американского подхода к Центральной Азии. Для Трампа регион интересен не как идеологическое направление, а как элемент геоэкономического и геополитического баланса между Китаем, Россией и Ближним Востоком. Казахстан и Узбекистан — ключевые якоря региона: транспортные коридоры, сырье, энергетика, логистика и демография, — пояснил Дубравский.

Он отметил, что в 2025 году Казахстан и США подписали около 30 двусторонних соглашений на сумму примерно $17 млрд, охватывающих промышленность, энергетику, цифровизацию, образование и инновации. По словам политолога, на встречах формата C5+1 также были анонсированы сделки на сумму более $25 млрд с участием американских компаний, что расширяет участие бизнеса Штатов в регионе.

Узбекистан и США договорились о масштабных инвестициях в американскую экономику, оцениваемых в более чем $100 млрд в ближайшие годы. В сентябре 2025 года Uzbekistan Airways подписала крупнейший в своей истории контракт с американским авиапроизводителем Boeing на приобретение до 22 широкофюзеляжных самолетов Boeing 787 Dreamliner. Центральная Азия — сфера интересов США, — резюмировал Дубравский.

Ранее Трамп сообщил, что планирует пригласить Казахстан и Узбекистан на саммит G20 в 2026 году, который пройдет в Майами. Президент США сделал это заявление после встреч с лидерами упомянутых стран.