05 сентября 2025 в 09:08

«Ведет к сепаратизму»: Путин предупредил о рисках протекционизма

Путин: протекционизм наносит ущерб мировой экономике

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Протекционизм наносит ущерб не только мировой экономике, но и тем государствам, которые его практикуют, заявил на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин. По его словам, такая политика ведет к региональному сепаратизму и ослаблению международной торговли.

Во вред и тем, кто это применяет, и во вред мировой экономике, международной торговле. Это ведет к сепаратизму региональному. Ничего здесь хорошего не будет для тех, кто пытается проводить такую политику, потому что современный мир очень взаимосвязан, — сказал Путин.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что углеродный налог Евросоюза может привести к потерям у российских экспортеров в миллиарды евро. По его словам, углеродный налог — это «скрытый протекционизм под очень благовидным предлогом», в результате которого потребление российской нефти и угля значительно сократится. Он отметил, что точную сумму потерь посчитать пока невозможно, но тем не менее «речь идет об очень значительных выпадающих доходах».

протекционизм
Владимир Путин
экономика
мировая экономика
