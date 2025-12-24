Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:39

Стало известно, сколько заработали российские банки в 2025 году

Чистая прибыль банков России в ноябре выросла до 394 млрд рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В ноябре 2025 года чистая прибыль банковского сектора составила 394 млрд рублей, что на 27% больше, чем в октябре, сообщили в Банке России. С начала года банки заработали 3,4 трлн рублей, в 2024 году — 3,6 трлн рублей.

Рост чистой прибыли связан с двумя факторами: во-первых, неосновные доходы увеличились на 89 млрд рублей, главным образом из-за того, что банки учли положительную переоценку ценных бумаг. Во-вторых, налоги сократились на 75 млрд рублей, — пояснили в регуляторе.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что российская экономика сохраняет устойчивый рост, поэтому компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году. Этот прогноз позволил регулятору снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Это уже пятое смягчение денежно-кредитной политики подряд.

До этого депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в первом квартале 2026 года ожидается снижение инфляции до уровня 4–5%. По его словам, это влияет на формирование цен в различных категориях товаров. Снижение ключевой ставки в конце декабря 2025 года — это обоснованное и взвешенное решение в текущих условиях, добавил он.

банки
финансы
деньги
Центробанк РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП
В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО
Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов
Куда выгодно вложить новогоднюю премию: от накоплений до инвестиций
Латвия объявила войну российским спортсменам
В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу
В Минске подтвердили активный диалог с США по Украине
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд
КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб
Волочкова вернулась в рехаб-шоу и завела заезженную пластинку
Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента
Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России
Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья
В Москве выпустили предупреждение о вечерних пробках
Забайкальский омбудсмен попал в смертельное ДТП
Полиция задержала россиянку после поджога иномарки под Петербургом
Решение ЕС по кредиту Украине назвали холодным душем для Мерца
Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка
«Мы все ближе к войне»: Орбан сделал мрачный прогноз для Европы на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.