Стало известно, сколько заработали российские банки в 2025 году Чистая прибыль банков России в ноябре выросла до 394 млрд рублей

В ноябре 2025 года чистая прибыль банковского сектора составила 394 млрд рублей, что на 27% больше, чем в октябре, сообщили в Банке России. С начала года банки заработали 3,4 трлн рублей, в 2024 году — 3,6 трлн рублей.

Рост чистой прибыли связан с двумя факторами: во-первых, неосновные доходы увеличились на 89 млрд рублей, главным образом из-за того, что банки учли положительную переоценку ценных бумаг. Во-вторых, налоги сократились на 75 млрд рублей, — пояснили в регуляторе.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что российская экономика сохраняет устойчивый рост, поэтому компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году. Этот прогноз позволил регулятору снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых. Это уже пятое смягчение денежно-кредитной политики подряд.

До этого депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что в первом квартале 2026 года ожидается снижение инфляции до уровня 4–5%. По его словам, это влияет на формирование цен в различных категориях товаров. Снижение ключевой ставки в конце декабря 2025 года — это обоснованное и взвешенное решение в текущих условиях, добавил он.