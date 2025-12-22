Новый год-2026
22 декабря 2025

В Госдуме дали прогноз инфляции на первый квартал 2026 года

Депутат Панеш: в первом квартале 2026 года инфляция может снизиться до 4–5%

В первом квартале 2026 года ожидается снижение инфляции до уровня 4–5%, заявил NEWS.ru депутат Госдумы заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, это влияет на формирование цен в различных категориях товаров.

Озвученные президентом [Владимиром Путиным] результаты борьбы с инфляцией — это реальность, которую мы все наблюдаем. Цифра в 5,7–5,8% по итогам 2025 года говорит о верном направлении совместной работы государства и финансовых властей. Наши граждане замечают эти изменения, хотя и с разной скоростью в разных товарных категориях, как это и бывает в любой крупной экономике. Что касается первого квартала 2026 года, то мы смотрим вперед с уверенностью. Меры, принятые в прошлом году, заложили прочную основу для продолжения позитивной тенденции. Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 4–5% и первые месяцы года станут важным шагом на этом пути, — поделился Панеш.

Он подчеркнул, что снижение ключевой ставки в конце декабря 2025 года — это обоснованное и взвешенное решение в текущих условиях. По словам Панеша, это указывает на завершение острой фазы борьбы с инфляцией и открывает перспективы для более доступных кредитов для бизнеса и граждан в будущем. Депутат также отметил, что российская экономика постепенно возвращается к устойчивому росту.

Мы понимаем, что некоторые факторы, такие как сезонное изменение цен на отдельные продукты или предстоящая индексация регулируемых тарифов, могут временно влиять на месячные показатели. Однако общее движение к цели в 4% во втором полугодии 2026 года выглядит надежным. Для закрепления этого успеха важна согласованная работа по сдерживанию инфляционных ожиданий и поддержанию ответственной бюджетной политики, о чем также говорит Центральный банк, — заключил Панеш.

Он подчеркнул, что в первом квартале 2026 года можно ожидать постепенного снижения темпов роста потребительских цен. По мнению депутата, это создаст благоприятные предпосылки для дальнейшего повышения уровня экономического благосостояния россиян.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России способствует смягчению воздействия предстоящего увеличения НДС на потребительские цены. По ее словам, регулятор уже оценил возможные последствия налоговых изменений и будет учитывать их при следующем снижении ключевой ставки.

