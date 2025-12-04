Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин объяснил, к чему приводит давление Запада на суверенные страны

Путин: попытки давления Запада на суверенные страны играют против инициаторов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Западные страны должны осознать, что их попытки экономического давления на суверенные государства в итоге создают проблемы для самих инициаторов, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. Он выразил уверенность, что санкционная практика прекратится, когда это понимание станет полным.

Те, кто предпринимают попытки отграничить что-то в экономической сфере третьих стран, в конечном итоге сами сталкиваются с проблемами и убытками. Я думаю, что когда это понимание и осознание придет в полном объеме, тогда и прекратится эта практика давления извне, — отметил глава РФ.

Ранее российский лидер заявил, что западные государства стремятся устранить экономических конкурентов и сохранить свою уходящую монополию. По его словам, часть нестабильности в мире порождена нечестными методами давления с их стороны.

Кроме того, Путин сообщил о том, что Россия ощущает внешнее давление со стороны ряда государств. Российский лидер отметил, что РФ успешно преодолевает все возникающие трудности.

