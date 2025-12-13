«Внутренняя слабость»: раскрыто, на что давит Трамп в общении с Зеленским

«Внутренняя слабость»: раскрыто, на что давит Трамп в общении с Зеленским Bild: Трамп усилил давление на Зеленского, заставляя идти на уступки России

Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта вступили в самую активную фазу с начала боевых действий, пишет немецкое издание Bild. По его информации, президент США Дональд Трамп оказывает жесткое давление на украинского коллегу Владимира Зеленского, подталкивая того к уступкам для скорейшего заключения соглашения.

Стратегия Трампа может заключаться в использовании внутренней слабости украинского президента после коррупционного скандала, — говорится в материале.

Согласно источнику издания, в Евросоюзе и США пока нет единой позиции по механизму поддержки Украины после окончания конфликта. Часть европейских стран выступает за прямое использование замороженных российских активов, в то время как Вашингтон настаивает на создании отдельного американского фонда восстановления.

Кроме того, издание сообщает о новом неофициальном сроке, к которому администрация Трампа хотела бы видеть результат переговоров. Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения к католическому Рождеству, 25 декабря.

До этого президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что не намерен соглашаться на вывод украинских войск с территории Донецкой Народной Республики в рамках обсуждаемого мирного урегулирования. Он назвал эту проблему одной из нерешенных тем в переговорном процессе.