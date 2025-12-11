Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 23:54

Стало известно, что Зеленский ответил на инициативы США по Донбассу

Зеленский отказался выводить войска из Донбасса в рамках мирного плана США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что не намерен соглашаться на вывод украинских войск с территории Донецкой Народной Республики в рамках обсуждаемого мирного урегулирования, сообщает агентство «Укринформ». Он назвал эту проблему одной из нерешенных тем в переговорном процессе.

У нас две ключевые несогласованные позиции — это территории ДНР <...>, а также ЗАЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать, — заявил Зеленский.

Эта позиция была озвучена на фоне информации о разработке администрацией США собственного плана по урегулированию. При этом Украина сохраняет открытость для переговоров и придерживается платформы, сформированной в ходе российско-американских контактов.

Ранее Зеленский допустил, что в стране может состояться референдум по территориальному вопросу. При этом детали его проведения не уточнялись.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова подчеркнула, что слова Зеленского о скором завершении украинского конфликта вселяют надежду в серьезный настрой политика. Она напомнила, что президент уже признал: Киев не сможет добиться принятия в НАТО. По словам парламентария, Россия давно готова к мирным переговорам с Украиной. Вопрос только в том, на каких условиях завершится конфликт, добавила депутат.

