Зеленский заговорил о референдуме по территориям на Украине Зеленский допустил организацию всеукраинского референдума по территориям

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в стране может состояться референдум по территориальному вопросу, сообщили на телеканале «Общественное» со ссылкой на ответы политика журналистам. При этом детали его проведения не уточнялись.

Что касается территориальных вопросов, планируется провести всеукраинский референдум. Как он будет проходить, пока неизвестно, — говорится в сообщении канала.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова подчеркнула, что слова Зеленского о скором завершении украинского конфликта вселяют надежду в серьезный настрой политика. Она напомнила, что президент уже признал: Киев не сможет добиться принятия в НАТО. По словам парламентария, Россия давно готова к мирным переговорам с Украиной. Вопрос только в том, на каких условиях завершится конфликт, добавила депутат.

Ранее Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине. Так он ответил на призыв главы США Дональда Трампа устроить голосование в ближайшее время. Американский лидер также отмечал, что процесс волеизъявления уже давно пора организовать.