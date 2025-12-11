В ГД ответили на слова Зеленского о скором завершении конфликта на Украине

Слова президента Украины Владимира Зеленского о скором завершении украинского конфликта вселяют надежду, что он настроен серьезно, заявила «Ридусу» депутат Госдумы Светлана Журова. Она напомнила, что политик уже признал, что Киев не сможет добиться принятия в НАТО.

Если Зеленский понимает это, то есть основания думать, что он для себя уже принял решение по поводу переговоров. Можно надеяться, что результатом будут не просто слова, а какие-то действия, — высказалась Журова.

По словам парламентария, Россия давно готова к мирным переговорам с Украиной. Вопрос только в том, на каких условиях завершится конфликт, добавила депутат.

Ранее Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине. Так он ответил на призыв главы США Дональда Трампа устроить голосование в ближайшее время.