Вихрь дронов и неудача ВСУ у Гуляйполя: новости СВО на утро 2 января

Украинские дроны атаковали несколько российских регионов, ВС России уничтожили 26 блиндажей ВСУ, украинские военные лишились 42 пунктов управления БПЛА, а также барражирующего боеприпаса и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 1 января, читайте в материале NEWS.ru.
ВСУ попытались атаковать дронами несколько российских регионов
В Пензенской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, дрон упал за территорией населенного пункта.
В небе над Брянской областью также было уничтожено 40 украинских беспилотников, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
В Рязанской области средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, обошлось без жертв и пострадавших. Еще 14 беспилотников сбили над Тульской областью. Кроме того, силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью, в частности, над территориями Боровского, Думиничского, Малоярославецкого и Мещовского муниципальных округов, никто не пострадал.
Также силы противовоздушной обороны сбили больше пяти БПЛА, летевших в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он добавил, что на место падения обломков выехали экстренные службы.
ВСУ лишились 26 блиндажей и восьми беспилотников
Войска беспилотных систем российской Южной группировки уничтожили за минувшие сутки 26 блиндажей и укрытий ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, это произошло на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях.
Также были уничтожены шесть антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, семь пунктов управления и восемь антенн БПЛА, сбиты восемь беспилотников. Офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Мисько в свою очередь добавил, что в полосе ответственности его группировки были уничтожены три станции спутниковой связи Starlink. Также противник потерял шесть пунктов управления БПЛА, были сбиты 19 беспилотников самолетного типа.
Российские военные разгромили 42 пункта управления БПЛА ВСУ
Военнослужащие российской группировки «Запад» за минувшие сутки уничтожили 42 пункта управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки войск Иван Бигма. По его словам, расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» сбили в воздухе 16 беспилотников самолетного типа.
Он отметил, что также расчеты группировки уничтожили четыре миномета и 12 наземных робототехнических комплексов противника. Также ВСУ лишились барражирующего боеприпаса и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров.
Артиллеристы стерли с лица земли опорники ВСУ у Гуляйполя
Артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что военнослужащие войск беспилотных систем также обнаружили и уничтожили несколько единиц автомобильной техники и квадроциклов вместе с живой силой ВСУ.
Это лишило противника возможности удерживаться на подготовленных позициях и выстраивать новую оборону западнее населенного пункта Гуляйполе, указали в ведомстве. В результате действий войск беспилотных систем группировки войск «Восток» нарушено снабжение ВСУ. Сорвана также переброска ВСУ на данном направлении.
