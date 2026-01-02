Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 08:00

Вихрь дронов и неудача ВСУ у Гуляйполя: новости СВО на утро 2 января

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Украинские дроны атаковали несколько российских регионов, ВС России уничтожили 26 блиндажей ВСУ, украинские военные лишились 42 пунктов управления БПЛА, а также барражирующего боеприпаса и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 1 января, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ попытались атаковать дронами несколько российских регионов

В Пензенской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, дрон упал за территорией населенного пункта.

В небе над Брянской областью также было уничтожено 40 украинских беспилотников, заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В Рязанской области средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, обошлось без жертв и пострадавших. Еще 14 беспилотников сбили над Тульской областью. Кроме того, силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью, в частности, над территориями Боровского, Думиничского, Малоярославецкого и Мещовского муниципальных округов, никто не пострадал.

Также силы противовоздушной обороны сбили больше пяти БПЛА, летевших в сторону Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он добавил, что на место падения обломков выехали экстренные службы.

ВСУ лишились 26 блиндажей и восьми беспилотников

Войска беспилотных систем российской Южной группировки уничтожили за минувшие сутки 26 блиндажей и укрытий ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, это произошло на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях.

Также были уничтожены шесть антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, семь пунктов управления и восемь антенн БПЛА, сбиты восемь беспилотников. Офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Мисько в свою очередь добавил, что в полосе ответственности его группировки были уничтожены три станции спутниковой связи Starlink. Также противник потерял шесть пунктов управления БПЛА, были сбиты 19 беспилотников самолетного типа.

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные разгромили 42 пункта управления БПЛА ВСУ

Военнослужащие российской группировки «Запад» за минувшие сутки уничтожили 42 пункта управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки войск Иван Бигма. По его словам, расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» сбили в воздухе 16 беспилотников самолетного типа.

Он отметил, что также расчеты группировки уничтожили четыре миномета и 12 наземных робототехнических комплексов противника. Также ВСУ лишились барражирующего боеприпаса и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров.

Артиллеристы стерли с лица земли опорники ВСУ у Гуляйполя

Артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что военнослужащие войск беспилотных систем также обнаружили и уничтожили несколько единиц автомобильной техники и квадроциклов вместе с живой силой ВСУ.

Это лишило противника возможности удерживаться на подготовленных позициях и выстраивать новую оборону западнее населенного пункта Гуляйполе, указали в ведомстве. В результате действий войск беспилотных систем группировки войск «Восток» нарушено снабжение ВСУ. Сорвана также переброска ВСУ на данном направлении.

