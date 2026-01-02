Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»

Этот салат — настоящая находка для тех, кто ищет яркую, пикантную закуску, что готовится без лишней суеты. Сочетание нежной сельди и острой корейской моркови делает его вкус пряным и очень приятным.

Начните с лука, он должен немного промариноваться. Возьмите 1 красную луковицу среднего размера и нарежьте ее тонкими полукольцами. Сложите лук в небольшую миску, добавьте немного уксуса и оставьте буквально на 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы лук потерял излишнюю горечь, но остался хрустящим.

Теперь займитесь селедкой. Возьмите 500 граммов филе сельди в масле. Очень важно: доставайте кусочки рыбы из банки вилкой, чтобы в салатник попало как можно меньше лишнего масла. Выложите сельдь в салатник, а затем добавьте 5 ст. л. корейской моркови.

Приготовим пикантную заправку. Смешайте 1 ч. л. масла из банки с селедкой, 1 ч. л. зерновой горчицы и 1 ч. л. обычной острой горчицы. Добавьте 2 ст. л. жидкости из-под корейской моркови. Всыпьте черный перец по своему вкусу и хорошенько перемешайте.

Заправьте салат получившимся соусом. Если у вас вдруг остались 1–2 вареных куриных яйца, нарежьте их слайсами с помощью яйцерезки и добавьте в салатник. Аккуратно перемешайте все компоненты и подавайте.

Совет: для красоты посыпьте салат мелко нарезанным укропом.

