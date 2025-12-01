Классическая «Мимоза»: легендарный салат по правильному советскому рецепту

День матери
Это простой, но очень нежный салат, который держит форму, красиво смотрится на столе и всегда получается вкусным. Классика советской кухни!

Отварите 3 яйца, 2 картофелины и 1 морковь — на это уйдет около 20 минут. Дайте остыть. Разомните вилкой рыбу из банки, предварительно слив лишнее масло. Выложите первым слоем на блюдо и смажьте 1 столовой ложкой майонеза.

Мелко нарежьте 1 луковицу, залейте кипятком на 5 минут и слейте воду. Разложите лук вторым слоем, слегка присолите. Натрите 2 отварные картофелины и распределите их следующим слоем. Смажьте 2 столовыми ложками майонеза. Натрите 1 отварную морковь и распределите поверх картофеля. Еще раз слегка смажьте майонезом.

Отделите белки от желтков. Натрите 3 белка и выложите следующим слоем, затем добавьте 70 г натертого твердого сыра и тонко смажьте майонезом.

Финишный штрих — натертые желтки. Равномерно посыпьте ими салат, стараясь не утрамбовывать, чтобы верх оставался воздушным.

Поставьте салат в холодильник минимум на 1 час, чтобы слои пропитались.

«Мимоза» получила свое название из-за верхнего слоя из желтков, напоминающего одноименные цветки.

Классический салат оливье: еще один легендарный рецепт.

