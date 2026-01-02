Новый год — 2026
Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Турецкий супчик ишкембе чорбасы — получатся сытным и ароматным

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот густой согревающий суп — традиционное турецкое блюдо, которое особенно ценят после долгого дня или прохладного вечера. Его насыщенный мясной бульон с нежными кусочками рубца, пикантной ноткой чеснока и пряным ароматом красного перца создает неповторимую гармонию вкусов. Ишкембе не просто утоляет голод, а дарит ощущение глубокого комфорта и тепла, как будто вас угостили в гостеприимном стамбульском доме.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьего рубца, 2 л воды, луковица, 2 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. муки, 1 ч. л. красного молотого перца (по желанию), соль. Для чесночного соуса: 4-5 зубчиков чеснока, 100 мл белого винного уксуса или лимонного сока. Тщательно промойте рубец, залейте холодной водой и оставьте на час. Затем воду слейте, рубец переложите в кастрюлю, залейте 2 л свежей воды, добавьте целую очищенную луковицу. Доведите до кипения, снимите пену, убавьте огонь и варите под крышкой 2-3 часа, пока рубец не станет мягким. Готовый рубец нарежьте тонкой соломкой, бульон процедите. В отдельной кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте до золотистого цвета. Постепенно влейте горячий бульон, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте нарезанный рубец, посолите, поперчите и доведите до кипения. Проварите 10 минут. Для соуса раздавите чеснок и смешайте с уксусом. Подавайте суп горячим, добавив в тарелку 1-2 чайные ложки чесночного соуса и посыпав красным перцем. Традиционно к супу подают дольки лимона.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

