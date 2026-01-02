Новый год — 2026
02 января 2026 в 10:30

Две вареные картошки и творог. Вместо сырников пеку творожно-картофельные оладушки — нежные, пышные, пальчики оближешь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт — прекрасный способ разнообразить привычные сырники, добавив им особой сытности и мягкой текстуры. Картофельное пюре делает оладушки невероятно нежными и воздушными внутри, а творог добавляет приятную кислинку и белковую ценность. Такое блюдо идеально подойдет для питательного завтрака или легкого ужина, а готовится оно из самых простых и доступных ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупные отварные картофелины (около 300 г), 200 г творога, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 1 столовая ложка сахара, щепотка соли, половина чайной ложки разрыхлителя, растительное масло для жарки. Отварной картофель очищают и разминают в пюре. Творог, если он крупинчатый, лучше протереть через сито для однородности. В глубокой миске соединяют картофельное пюре, творог, яйца, сахар и соль. Все тщательно перемешивают. Затем добавляют просеянную муку с разрыхлителем и замешивают однородное тесто консистенции густой сметаны. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладывают столовой ложкой порции теста, формируя оладушки. Жарят их на среднем огне под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны до появления румяной золотистой корочки. Подают горячими со сметаной, вареньем или медом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

