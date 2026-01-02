Две картошки и щепотка куркумы. Вместо обычных лепешек жарю золотые солнышки: макаю в сметану — пальчики оближешь

Эти лепешки — настоящее солнечное настроение на тарелке. Яркий цвет куркумы не только придает им жизнерадостный золотистый оттенок, но и добавляет едва уловимую теплую пряность, которая идеально сочетается с нейтральным вкусом картофеля. Хрустящие по краям, нежные внутри, они становятся идеальной основой для холодной густой сметаны, создавая контраст температур и текстур, от которого действительно сложно оторваться.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупные картофелины (около 500 г), 1 яйцо, 1,5 столовые ложки муки, 1 чайная ложка куркумы, соль по вкусу, растительное масло для жарки, сметана для подачи. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите картофельную массу через марлю или руками, чтобы удалить лишний крахмалистый сок, — это залог хрустящей корочки. В миске смешайте отжатый картофель, яйцо, муку, куркуму и соль. Консистенция должна быть достаточно плотной, но влажной. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие лепешки, и слегка прижимайте их лопаткой. Обжаривайте по 3–4 минуты с каждой стороны до появления румяной, золотистой корочки. Готовые солнышки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими, с большой порцией холодной сметаны. Это блюдо прекрасно дополнит любой суп или станет отличной самостоятельной закуской.

