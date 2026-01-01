Сырники больше не нужны. Нашла рецепт из Грузии: хачапури по-аджарски на сковороде — с пылу, с жару

Этот грузинский завтрак — настоящее кулинарное откровение, которое раз и навсегда изменит ваше утро. Тонкое, хрустящее по краям и мягкое внутри тесто, обильно залитое растянутым сыром сулугуни и увенчанное золотистым желтком, создает идеальную композицию вкуса и текстуры. Это блюдо, которое не просто насыщает, а дарит настоящее наслаждение и энергию на весь день.

Для приготовления вам понадобится: 250 г муки, 150 мл кефира, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, щепотка соли, 250 г сыра сулугуни, 2 яйца, 50 г сливочного масла. Сначала приготовьте тесто: смешайте теплый кефир с дрожжами и сахаром, дайте постоять 10 минут. Добавьте муку и соль, замесите мягкое тесто, накройте и оставьте в тепле на 1 час. Сулугуни натрите на терке. Раскатайте тесто в овальные лепешки толщиной около 5 мм. По центру каждой выложите горку сыра, а края плотно защипните, формируя лодочку. Выпекайте на сухой сковороде под крышкой на среднем огне 5–7 минут до зарумянивания дна. Аккуратно вбейте в центр каждой лодочки по яйцу, не повредив желток. Накройте крышкой и готовьте еще 2–3 минуты, пока белок не схватится. Сразу же сверху выложите кусочек сливочного масла. Подавайте немедленно, пока сыр тянется, а желток остается жидким.

