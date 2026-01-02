Почему не работает WhatsApp 2 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Сегодня, 2 января, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает WhatsApp 2 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 2 января, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков, а также полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 20% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 2 января приходятся на Москву, 17% — на Краснодарский край, 9% — на Свердловскую область, 6% — на Татарстан, Сахалин, Алтайский и Красноярский края, Омскую, Псковскую, Челябинскую, Ярославскую и Нижегородскую области, 3% — на Московскую область.

Почему не работает WhatsApp 2 января

Роскомнадзор последовательно вводит ограничения на работу WhatsApp из-за нарушений российского законодательства.

«WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — отметили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — уточнил он.

Когда будет полностью заблокирован WhatsApp в РФ

Администрация WhatsApp заявила, что намерена бороться за свою российскую аудиторию. Однако в Роскомнадзоре предупредили, что в случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены, то мессенджер будет полностью заблокирован.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru предположил, что WhatsApp будет заблокирован в течение двух месяцев.

Можно ли улучшить работу WhatsApp

В Сети появились сообщения, что смена языка интерфейса в смартфоне может «разблокировать» WhatsApp, однако директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заверил, что это фейк.

«Это фейк, не имеющий технического обоснования. Блокировка работает на уровне сетевой инфраструктуры, и локальные настройки приложения на нее не влияют», — объяснил он.

Эксперт также предупредил о росте активности киберпреступников на фоне вводимых ограничений. Они распространяют фишинговые ссылки под видом сервисов для обхода блокировки.

