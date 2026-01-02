Завтрак за 10 минут с лепешками роти: сырное объедение — лучшее начало дня

Готовим завтрак с лепешками роти за 10 минут. Всего два ингредиента, немного времени — и сырное объедение у вас на столе. Такая вкуснятина — лучшее начало дня!

Вкус готового блюда — это потрясающий контраст: хрустящая поджаренная лепешка снаружи и горячий тягучий солоноватый сыр внутри.

Для приготовления вам понадобится: 2 замороженные лепешки роти (можно заменить на тортильи или лаваш), 100 г тертого сыра. Достаньте лепешки из морозилки, пусть слегка оттают при комнатной температуре (можно этого и не делать). Разогрейте сухую сковороду. Положите первую лепешку и обжарьте с двух сторон по 30–40 секунд до появления золотистых пятен и легкой хрусткости. Снимите ее на тарелку. В ту же сковороду положите вторую лепешку. Когда одна сторона подрумянится, переверните ее и равномерно посыпьте всю ее поверхность тертым сыром. Накройте сыр уже обжаренной лепешкой. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 1–2 минуты, пока сыр полностью не расплавится.

Аккуратно переложите лепешку на доску, дайте ей 30 секунд остыть, затем разрежьте на треугольники, как пиццу.

