Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 06:46

Завтрак за 10 минут с лепешками роти: сырное объедение — лучшее начало дня

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим завтрак с лепешками роти за 10 минут. Всего два ингредиента, немного времени — и сырное объедение у вас на столе. Такая вкуснятина — лучшее начало дня!

Вкус готового блюда — это потрясающий контраст: хрустящая поджаренная лепешка снаружи и горячий тягучий солоноватый сыр внутри.

Для приготовления вам понадобится: 2 замороженные лепешки роти (можно заменить на тортильи или лаваш), 100 г тертого сыра. Достаньте лепешки из морозилки, пусть слегка оттают при комнатной температуре (можно этого и не делать). Разогрейте сухую сковороду. Положите первую лепешку и обжарьте с двух сторон по 30–40 секунд до появления золотистых пятен и легкой хрусткости. Снимите ее на тарелку. В ту же сковороду положите вторую лепешку. Когда одна сторона подрумянится, переверните ее и равномерно посыпьте всю ее поверхность тертым сыром. Накройте сыр уже обжаренной лепешкой. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 1–2 минуты, пока сыр полностью не расплавится.

Аккуратно переложите лепешку на доску, дайте ей 30 секунд остыть, затем разрежьте на треугольники, как пиццу.

Ранее стало известно, как приготовить завтрак из лепешки с творогом: 220 ккал на весь ролл.

Проверено редакцией
Читайте также
Рулетики из омлета — легкий завтрак для уставшего желудка: простой рецепт с праздничной ноткой
Общество
Рулетики из омлета — легкий завтрак для уставшего желудка: простой рецепт с праздничной ноткой
Завтрак для каникул — пицца на жидком тесте: на нее можно положить все, что осталось с Нового года
Общество
Завтрак для каникул — пицца на жидком тесте: на нее можно положить все, что осталось с Нового года
Идеальный завтрак: «Сырные спирали» — 20 минут, и гора выпечки готова!
Семья и жизнь
Идеальный завтрак: «Сырные спирали» — 20 минут, и гора выпечки готова!
Забудьте о блендере и комках! Готовлю пюре как в ресторане — воздушное и кремовое, всего 3 секрета
Общество
Забудьте о блендере и комках! Готовлю пюре как в ресторане — воздушное и кремовое, всего 3 секрета
Сырники больше не нужны. Нашла рецепт из Грузии: хачапури по-аджарски на сковороде — с пылу, с жару
Общество
Сырники больше не нужны. Нашла рецепт из Грузии: хачапури по-аджарски на сковороде — с пылу, с жару
завтраки
рецепты
лепешки
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
Завтрак за 10 минут с лепешками роти: сырное объедение — лучшее начало дня Готовим завтрак с лепешками роти за 10 минут. Всего два ингредиента, немного времени и сырное объедение у вас на столе. Такая вкуснятина — лучшее начало дня!
2 замороженные лепешки роти (можно заменить на тортильи или лаваш)
100 г тертого сыра
>
Достаньте лепешки из морозилки, пусть слегка оттают при комнатной температуре (можно этого и не делать).
Разогрейте сухую сковороду. Положите первую лепешку и обжарьте с двух сторон по 30-40 секунд до появления золотистых пятен и легкой хрусткости. Снимите ее на тарелку.
В ту же сковороду положите вторую лепешку. Когда одна сторона подрумянится, переверните ее и равномерно посыпьте всю ее поверхность тертым сыром. Накройте сыр уже обжаренной лепешкой.
Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 1-2 минуты, пока сыр полностью не расплавится.
Аккуратно переложите лепешку на доску, дайте ей 30 секунд остыть, затем разрежьте на треугольники, как пиццу.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве скорректировали цену проезда в городском транспорте
Шуба забыта! Готовлю быстрый салат с селедкой «Свердловский»
Аэропорт Оренбурга возобновил работу после шестичасового перерыва
Вихрь дронов и неудача ВСУ у Гуляйполя: новости СВО на утро 2 января
Измены, забвение, болезни: трагедии главных секс-символов советского кино
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 января: инфографика
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года
Состоящий из идейных нацистов полк перебросили под Сумы
Дедовский рецепт: антипохмельный суп с рисом и помидором
Хаш — спаситель ваш: снимаем похмельный синдром наваристым супом
Глава РДК переобъявлен в розыск после «воскрешения»
Протестующие на западе Ирана подожгли Коран и пытались ворваться в мечеть
«Осветят ли?»: российский переговорщик о реакции СМИ на трагедию в Хорлах
Более 60 БПЛА заметили над Россией этой ночью
Россиянам предложили работу с зарплатой до 200 тыс. рублей в праздники
Передача США данных летевшего к резиденции Путина БПЛА попала на видео
Названы фразы мошенников, выманивающих код для доступа к «Госуслугам»
«Совести нет, что ли»: Захарова указала на тактику Запада по атакам ВСУ
«Все уничтожены»: ВСУ лишились целой штурмовой группы под Харьковом
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.