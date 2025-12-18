Завтрак и перекус из лепешки, с которыми вы легко похудеете: 220 ккал на весь ролл

Приготовьте идеальный завтрак или перекус для похудения из лепешки и творога. С такой вкуснятиной вы легко похудеете. Весь ролл содержит примерно 220 ккал. В нем много белка, который надолго дарит чувство сытости.

Вкус получается нежным, сливочным и пикантным от зелени, а лепешка при запекании становится хрустящей. Это быстро, полезно и невероятно вкусно.

Вам понадобится: 1 большая круглая лепешка (тортилья, около 60 г), 100 г нежирного творога (до 5%), 1 яйцо, 30 г нежирного сыра, зелень укропа, соль. Духовку разогрейте до 200 °C. В миске смешайте творог, яйцо, тертый сыр, рубленую зелень и соль до однородной пасты. Равномерно распределите творожную начинку по всей поверхности лепешки, отступая от краев. Плотно сверните лепешку в рулет. Выложите швом вниз на противень с пергаментом. Запекайте 10–12 минут до легкой румяности.

