Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 22:31

Завтрак и перекус из лепешки, с которыми вы легко похудеете: 220 ккал на весь ролл

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте идеальный завтрак или перекус для похудения из лепешки и творога. С такой вкуснятиной вы легко похудеете. Весь ролл содержит примерно 220 ккал. В нем много белка, который надолго дарит чувство сытости.

Вкус получается нежным, сливочным и пикантным от зелени, а лепешка при запекании становится хрустящей. Это быстро, полезно и невероятно вкусно.

Вам понадобится: 1 большая круглая лепешка (тортилья, около 60 г), 100 г нежирного творога (до 5%), 1 яйцо, 30 г нежирного сыра, зелень укропа, соль. Духовку разогрейте до 200 °C. В миске смешайте творог, яйцо, тертый сыр, рубленую зелень и соль до однородной пасты. Равномерно распределите творожную начинку по всей поверхности лепешки, отступая от краев. Плотно сверните лепешку в рулет. Выложите швом вниз на противень с пергаментом. Запекайте 10–12 минут до легкой румяности.

Ранее стало известно, как приготовить рулет с яйцами на завтрак без лаваша и муки.

Проверено редакцией
Читайте также
Раньше овсянка стояла пачками, теперь не успеваю покупать: готовлю овсяноблин на завтрак, начинка — творог и фрукты
Общество
Раньше овсянка стояла пачками, теперь не успеваю покупать: готовлю овсяноблин на завтрак, начинка — творог и фрукты
Готовлю не закуски, а новогодние подарки в тесте. Слоеные конвертики с черносливом и орехами. Сладкий сюрприз к чаю
Общество
Готовлю не закуски, а новогодние подарки в тесте. Слоеные конвертики с черносливом и орехами. Сладкий сюрприз к чаю
«Лукошки с опятами» из 3 ингредиентов: эффектная закуска для новогоднего стола без лишних трат
Общество
«Лукошки с опятами» из 3 ингредиентов: эффектная закуска для новогоднего стола без лишних трат
Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество
Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Семья и жизнь
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
завтраки
рецепты
творог
лепешки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Завтрак и перекус из лепешки, с которыми вы легко похудеете: 220 ккал на весь ролл Приготовьте идеальный завтрак или перекус для похудения из лепешки и творога. С такой вкуснятиной вы легко похудеете. Весь ролл содержит примерно 220 ккал. В нем много белка, который надолго дарит чувство сытости.
1 большая круглая лепешка (тортилья, около 60 г)
100 г нежирного творога (до 5%)
1 яйцо
30 г нежирного сыра
зелень укропа
соль
>
Духовку разогрейте до 200°C.
В миске смешайте творог, яйцо, тертый сыр, рубленую зелень и соль до однородной пасты. Равномерно распределите творожную начинку по всей поверхности лепешки, отступая от краев.
Плотно сверните лепешку в рулет. Выложите швом вниз на противень с пергаментом.
Запекайте 10-12 минут до легкой румяности.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я не обязан»: Трамп не будет считаться с Конгрессом США по одному вопросу
Рютте назвал главных противников вступления Украины в НАТО
Бутылка с водой помогла найти «автора» отравленной малины для двух девочек
США готовятся к приему Путина в 2026 году
Лукашенко рассказал о попытке Киева вмешаться во внутренние дела Белоруссии
«Спрашивалка не выросла»: глава «Ахмата» ответил на конфликтный вопрос
Зеленский допустил новый ляп на саммите ЕС
«Все лечатся в интернете»: депутат Леонов о рехабах, вейпах, ИИ в медицине
В обслуживающем компании Fortune 500 аэропорту США произошла трагедия
Глава СВР раскрыл планы Запада в отношении Сербии
В ЕЦБ отказались «печатать деньги» для кредитования Украины
В ОДКБ заявили, что мир становится принципиально опаснее
ВСУ атаковали Дом культуры во время раздачи гумпомощи и ранили человека
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Названы имена ведущих «Итогов года с Владимиром Путиным»
«Днем и ночью»: Песков указал на особое качество Путина
Мерц предложил разморозить российские миллиарды в ФРГ для Киева
Стало известно о возможной гибели автогонщика Грега Биффла
Российские войска вклинились в оборону ВСУ в Гуляйполе
Евросоюз не смог помешать сотрудничеству России и Норвегии в рыболовстве
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.