С драниками больше не вожусь. Делаю хычины с картофелем и сыром — получаются сытнее и нежнее, а вкус объедение

С драниками больше не вожусь. Делаю хычины с картофелем и сыром — получаются сытнее и нежнее, а вкус объедение

Беру картофель, сыр и кефир — и готовлю хычины, лепешки, которые покорили нашу семью больше любых пирожков и драников. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, перекуса или вместо хлеба к супу. Его необычность в том, что нежнейшее пресное тесто скрывает сочную картофельно-сырную начинку, которая при жарке превращается в нежное, тягучее удовольствие. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — мягкое, ароматное пюре с расплавленным сыром, которое буквально тает во рту. Сливочное масло, которым смазываются горячие хычины, добавляет им нежность и насыщенный вкус. Они хороши и горячими, и остывшими, а в дороге — просто спасение.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 стакана муки, 450 мл кефира, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка соды; для начинки — 1 кг картофеля, 300 г сыра, 150 г феты, 100 г сливочного масла. Отварите картофель и разомните в пюре. Смешайте с измельченным сыром и раскрошенной фетой. Замесите тесто из муки, кефира, соли и соды, дайте отдохнуть 30 минут. Разделите тесто и начинку на 8–10 частей. Раскатайте лепешку, в центр положите шарик начинки, защипните края и снова аккуратно раскатайте. Жарьте на сухой сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Готовые лепешки щедро смажьте сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.