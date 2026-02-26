Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 15:00

С драниками больше не вожусь. Делаю хычины с картофелем и сыром — получаются сытнее и нежнее, а вкус объедение

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру картофель, сыр и кефир — и готовлю хычины, лепешки, которые покорили нашу семью больше любых пирожков и драников. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, перекуса или вместо хлеба к супу. Его необычность в том, что нежнейшее пресное тесто скрывает сочную картофельно-сырную начинку, которая при жарке превращается в нежное, тягучее удовольствие. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — мягкое, ароматное пюре с расплавленным сыром, которое буквально тает во рту. Сливочное масло, которым смазываются горячие хычины, добавляет им нежность и насыщенный вкус. Они хороши и горячими, и остывшими, а в дороге — просто спасение.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 3 стакана муки, 450 мл кефира, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка соды; для начинки — 1 кг картофеля, 300 г сыра, 150 г феты, 100 г сливочного масла. Отварите картофель и разомните в пюре. Смешайте с измельченным сыром и раскрошенной фетой. Замесите тесто из муки, кефира, соли и соды, дайте отдохнуть 30 минут. Разделите тесто и начинку на 8–10 частей. Раскатайте лепешку, в центр положите шарик начинки, защипните края и снова аккуратно раскатайте. Жарьте на сухой сковороде с обеих сторон до румяной корочки. Готовые лепешки щедро смажьте сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
ПП-ужин без скуки: сытно, дешево и неожиданно вкусно
Семья и жизнь
ПП-ужин без скуки: сытно, дешево и неожиданно вкусно
Никаких дрожжей! Творожные «Жемчужинки» с цукатами — нежнее облака и готовятся без подхода и расстойки
Общество
Никаких дрожжей! Творожные «Жемчужинки» с цукатами — нежнее облака и готовятся без подхода и расстойки
Никаких плоских оладий: эти поднимаются так, что залюбуешься — рецепт с точными пропорциями
Общество
Никаких плоских оладий: эти поднимаются так, что залюбуешься — рецепт с точными пропорциями
В Кремле раскрыли, кто еще будет на встрече Путина и Лукашенко в Москве
Власть
В Кремле раскрыли, кто еще будет на встрече Путина и Лукашенко в Москве
Захотела пирожков с капустой, но лень возиться — смешала тесто с начинкой и сделала вкуснятину за полчаса
Общество
Захотела пирожков с капустой, но лень возиться — смешала тесто с начинкой и сделала вкуснятину за полчаса
рецепты
кулинария
завтраки
лепешки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил вероятность вторжения США на Кубу
Путин подтвердил приверженность России защите Союзного государства
Путин рассказал об итогах интеграции России и Белоруссии
Адвокат Самойловой раскрыл детали раздела имущества с Джиганом
Врач рассказала о влиянии печени на сон
Москвичам рассказали, какой 72-летний рекорд побил февраль
Лондон подловили на подлом отношении к кризису на Украине
Захарова объяснила, чем опасно развертывание британской армии на Украине
Экс-нардеп Рады рассказал, как ВСУ идентифицируют личности погибших военных
Молдованин подкараулил и зарезал москвичку, расставшуюся с ним из-за жены
Диетолог назвала главную пользу фисташек
Названы сроки запуска приграничных ж/д перевозок между РФ и Белоруссией
Лавров пошутил про компартию в ответ на вопрос о новом генсеке ООН
Глава Всемирной продовольственной программы планирует уйти в отставку
В Подмосковье предложили принять меры против падения детей из окон
Лукашенко раскрыл долю российских инвестиций в Белоруссию
Главный киллер России проведет остаток жизни в тюрьме
Лукашенко указал на важность партнерских отношений Москвы и Минска
В Таиланде задержали подозрительного россиянина, и тот сделал признание
«Отвечает жестко»: генерал назвал причину мощнейшего удара ВС РФ по Украине
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.