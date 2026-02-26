Никаких плоских оладий: эти поднимаются так, что залюбуешься — рецепт с точными пропорциями

Беру кефир, яйцо и муку — и по точным пропорциям, найденным в маминой кулинарной тетради, жарю пышные оладушки, которые поднимаются, как облака. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что в тесто добавляется немного воды, а кефир слегка подогревается — эти маленькие хитрости делают оладьи необычайно высокими, мягкими и воздушными. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые оладушки с пористой, нежной структурой, тающие во рту. Они такие пышные, что их хочется есть без всего, но со сметаной, мёдом или ягодами — просто объедение.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан кефира, 0,2 стакана воды, 1 яйцо, 200 г муки, 3 ст. ложки сахара, щепотка соли, ½ ч. ложки соды, 3 ст. ложки растительного масла в тесто, сливочное масло для подачи. Смешайте кефир с водой и слегка подогрейте. В миске взбейте яйцо с сахаром и солью, влейте тёплую кефирную смесь. Постепенно добавляйте муку, тщательно размешивая. Тесто должно быть густым, медленно спадать с ложки. В самом конце добавьте соду, перемешайте. Жарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте со сливочным маслом.

