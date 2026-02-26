Зимняя Олимпиада — 2026
Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и молоке — булочная текстура, вкусно и просто

Фото: D-NEWS.ru
Есть оладьи, которые не успевают даже остыть — их снимают со сковороды и тут же разбирают. Пышные, румяные, с нежной серединкой и тонкой золотистой корочкой, они получаются особенно мягкими благодаря манке и тёплому молоку.

Тесто выходит воздушным, с лёгкой «булочной» текстурой, а аромат ванили делает кухню по-настоящему уютной. Идеальный вариант для завтрака, полдника или неспешного семейного утра.

Ингредиенты (стакан 250 мл): мука — 1 стакан, манная крупа — 1 стакан, сухие дрожжи — 1 ст. л., разрыхлитель — 2 ч. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1–2 ст. л. по вкусу, тёплое молоко — 500–550 мл, ванильный сахар — 1 ч. л., растительное масло — для жарки.

В глубокой миске соединяю муку, манку, дрожжи, разрыхлитель, соль, сахар и ванильный сахар, вливаю тёплое молоко и взбиваю миксером около 5 минут до гладкого однородного теста без комочков. Накрываю миску плёнкой и полотенцем и оставляю в тёплом месте примерно на час — за это время манка набухает, а тесто становится пышным и увеличивается в объёме. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла, выкладываю тесто ложкой и жарю на среднем огне до красивой золотистой корочки с обеих сторон. Подаю горячими — со сметаной, мёдом или вареньем. Эти оладьи получаются мягкими, словно облако, и исчезают со стола быстрее любых других.

Ранее мы делились рецептом обалденных лепешек на кефире с сыром! На вкус как хачапури, а готовятся проще простого. Разлетаются на ура.

Проверено редакцией
