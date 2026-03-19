Никаких сырников: капустные оладьи с яйцом — лучшее решение для завтраков из дешевых продуктов

Никаких сырников и каш! Капустные оладьи с яйцом — лучшее решение для завтраков из дешевых продуктов. Нежная капустная основа с хрустящей корочкой и глазунья внутри создают удивительно сытное и аппетитное блюдо.

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 4 яйца, 2-3 ст. л. муки, соль, перец, зелень.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Добавьте 1 яйцо, муку, перец и рубленую зелень, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите капустную массу в виде небольших лепешек, в центре каждой ложкой сделайте углубление. В каждое углубление разбейте по одному яйцу. Жарьте на среднем огне под крышкой 5 минут. Затем переверните оладьи и обжарьте с другой стороны еще 2–3 минуты.

Ранее стало известно, как приготовить яйца «Орсини» — желтки, запеченные во взбитых белках.