19 марта 2026 в 07:30

Никаких сырников: капустные оладьи с яйцом — лучшее решение для завтраков из дешевых продуктов

Никаких сырников и каш! Капустные оладьи с яйцом — лучшее решение для завтраков из дешевых продуктов. Нежная капустная основа с хрустящей корочкой и глазунья внутри создают удивительно сытное и аппетитное блюдо.

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 4 яйца, 2-3 ст. л. муки, соль, перец, зелень.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Добавьте 1 яйцо, муку, перец и рубленую зелень, тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите капустную массу в виде небольших лепешек, в центре каждой ложкой сделайте углубление. В каждое углубление разбейте по одному яйцу. Жарьте на среднем огне под крышкой 5 минут. Затем переверните оладьи и обжарьте с другой стороны еще 2–3 минуты.

Ранее стало известно, как приготовить яйца «Орсини» — желтки, запеченные во взбитых белках.

Проверено редакцией
На замену сырникам на завтрак готовлю оладьи с капустой: остаются вкусными даже на следующий день
На замену сырникам на завтрак готовлю оладьи с капустой: остаются вкусными даже на следующий день
Яблочные оладьи в новой интерпретации: макаю дольки в тесто и сразу на сковороду — пышные колечки
Яблочные оладьи в новой интерпретации: макаю дольки в тесто и сразу на сковороду — пышные колечки
Ленивые вареники с капустой без лепки: ароматное горячее для домашнего обеда или ужина
Ленивые вареники с капустой без лепки: ароматное горячее для домашнего обеда или ужина
Заливной пирог с капустой: заменит ужин и скрасит чаепития — можно в Великий пост
Заливной пирог с капустой: заменит ужин и скрасит чаепития — можно в Великий пост
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Дарья Иванова
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

