На замену сырникам на завтрак готовлю оладьи с капустой: остаются вкусными даже на следующий день

На замену сырникам, кашам и омлетам готовлю на завтрак оладьи с капустой. Сытные, нежные, с хрустящей корочкой и сочной серединкой, они настолько хороши, что остаются вкусными даже на следующий день.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки, 1 луковица, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки.

Как приготовить

Капусту и лук мелко нашинкуйте или натрите на крупной терке. Слегка отожмите капусту, если выделилось много сока. В миске смешайте капусту, лук, яйцо, муку, соль, перец и рубленую зелень. Тщательно перемешайте. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Ранее стало известно, как приготовить пышный омлет на сметане — этот рецепт гарантирует воздушность и нежный сливочный вкус.

Читайте также
Никаких сырников: капустные оладьи с яйцом — лучшее решение для завтраков из дешевых продуктов
Общество
Никаких сырников: капустные оладьи с яйцом — лучшее решение для завтраков из дешевых продуктов
Яблочные оладьи в новой интерпретации: макаю дольки в тесто и сразу на сковороду — пышные колечки
Общество
Яблочные оладьи в новой интерпретации: макаю дольки в тесто и сразу на сковороду — пышные колечки
Эти капустные стейки — гениальный способ преобразить простой овощ. Копеечный ужин, а какой вкус! Невероятно аппетитно
Общество
Эти капустные стейки — гениальный способ преобразить простой овощ. Копеечный ужин, а какой вкус! Невероятно аппетитно
Готовим бигус: тушеная капуста с мясом по-польски — вкусно и ароматно
Семья и жизнь
Готовим бигус: тушеная капуста с мясом по-польски — вкусно и ароматно
Вместо жирных чебуреков — нежные чуду с луком и мясом: съедаются мгновенно. Хоть на ужин, хоть на завтрак
Общество
Вместо жирных чебуреков — нежные чуду с луком и мясом: съедаются мгновенно. Хоть на ужин, хоть на завтрак
Дарья Иванова
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

