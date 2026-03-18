На замену сырникам на завтрак готовлю оладьи с капустой: остаются вкусными даже на следующий день

На замену сырникам, кашам и омлетам готовлю на завтрак оладьи с капустой. Сытные, нежные, с хрустящей корочкой и сочной серединкой, они настолько хороши, что остаются вкусными даже на следующий день.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки, 1 луковица, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло для жарки.

Как приготовить

Капусту и лук мелко нашинкуйте или натрите на крупной терке. Слегка отожмите капусту, если выделилось много сока. В миске смешайте капусту, лук, яйцо, муку, соль, перец и рубленую зелень. Тщательно перемешайте. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

