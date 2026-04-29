29 апреля 2026 в 07:15

Врач назвал неочевидную опасность разогревающих мазей

Врач Мазепин: разогревающие мази усилят воспаление в первые сутки после травмы

Разогревающие мази способны усилить воспаление в первые сутки после травмы, а их неправильное использование может навредить организму сильнее, чем сама боль, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед ФНКЦ ФМБА России Станислав Мазепин. По его словам, многие люди ошибочно применяют согревающие средства сразу после ушиба или растяжения, тогда как в этот период необходим именно холод.

Разогревающие мази есть почти в каждой аптечке, но важно понимать, когда они помогают, а когда вредят. Такие средства противопоказаны в первые двое суток после ушибов и растяжений. Разогрев усиливает отек и воспаление. В таких случаях нужен холод, а не тепло. Разогревающие мази нельзя наносить на открытые раны, ссадины, сыпь, а также они запрещены при лихорадке и высокой температуре. Противопоказаниями к нанесению согревающих мазей являются аллергия на перец, яды пчел или змей, беременность и ранний детский возраст, — сказал Мазепин.

Он добавил, что данные средства не лечат причину болей, так как не восстанавливают сустав и не убирают защемление нерва. По словам врача, они лишь создают жжение, отвлекающее мозг.

Ранее хирург Зухра Балакеримова рассказала, что появление «вдовьего горба» у женщин может быть связано с нарушением осанки, гормональными изменениями и возрастным снижением тонуса мышц. По ее словам, этот дефект со временем способен привести не только к визуальному дискомфорту, но и к серьезным физическим проблемам.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
