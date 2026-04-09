Врач объяснил, в каких случаях хруст в суставах сигнализирует о патологии Травматолог Гедиев: хруст в суставах вкупе с отеком может указывать на патологию

Хруст в суставах вкупе с выраженной болью и отеком может указывать на патологию, предупредил травматолог-ортопед Таулан Гедиев. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что ощущение заклинивания сустава — тоже тревожный признак.

Хруст в суставах, например в коленях, — явление распространенное и не всегда опасное. Но важен не сам звук, а его сочетание с другими симптомами. Если он сопровождается болью, отеком, чувством нестабильности, заклиниванием или появился после травмы — это может говорить о повреждении менисков, самого хряща или начальных стадиях остеоартрита, — рассказал Гедиев.

Он уточнил, что хруст в суставах иногда возникает из-за движения пузырьков газа в суставной жидкости — это явление называют кавитацией. Другая возможная причина — возрастные изменения суставного хряща, который со временем теряет эластичность. Оба случая не представляют никакой опасности, заключил врач.

Ранее терапевт Елена Савелова заявила, что артрит и артроз отличаются характером боли. Она отметила, что артрит является воспалением суставов, а артроз — их износом.