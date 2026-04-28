Семечки с цветной капустой? Сам бы не подумал, что это комбо настолько вкусное — попробуйте скорее!

Семечки с цветной капустой? Сам бы не подумал, что это комбо настолько вкусное — попробуйте скорее!

Вам потребуется всего одна сковорода и около 20 минут, чтобы получить гарнир ресторанного уровня. Секрет — в быстрой бланшировке капусты, которая сохраняет ее упругость, и в умении правильно подрумянить семечки, раскрывая их ореховый аромат.

Что понадобится

Цветная капуста — кочан (около 600–700 г), луковица, масло сливочное — 2 ст. л., семечки тыквенные — 3-4 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, вода для варки.

Как готовлю

Цветную капусту разбираем на некрупные соцветия и на 20–30 минут погружаем в теплую подсоленную воду, после чего тщательно промываем. В кастрюле доводим до кипения подсоленную воду, бланшируем соцветия в течение 4-5 минут и откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость.

Лук чистим и нарезаем тонкими перьями. В большой сковороде с толстым дном растапливаем сливочное масло, выкладываем лук и обжариваем на среднем огне 2-3 минуты до мягкости и легкой прозрачности.

Добавляем тыквенные семечки и, постоянно помешивая, прогреваем их вместе с луком еще 1-2 минуты, пока они не станут ароматными и слегка золотистыми. К луку с семечками выкладываем отваренные соцветия цветной капусты.

Аккуратно перемешиваем, прогреваем вместе 2-3 минуты на среднем огне, чтобы капуста пропиталась маслом и ароматами. В конце приготовления приправляем солью и свежемолотым черным перцем по вкусу. Подаем блюдо сразу, в горячем виде.